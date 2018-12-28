Новогодний подарок жителям Литвы от литовских спецслужб

Ярас Валюкенас, , 21:58 — REGNUM

Накануне рождественских праздников в ходе открытой пресс-конференции, глава Департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис преподнёс литовцам необычный подарок. Рассказывая о бурной деятельности российских спецслужб на территории Литвы, высокопоставленный чиновник объяснил собравшимся, что отныне шпионской деятельностью будет считаться сбор и хранение не только секретной информации, но и общедоступной.

«Обычно, когда мы говорим о шпионаже, представляем, что можно шпионить только за какой-то секретной информацией, которой никто не знает, которой практически никто не может получить. Однако это неправда!» — подчеркнул генеральный комиссар полиции.

«Шпионить можно и за публично доступными вещами, за публичной информацией», — добавил генеральный комиссар полиции. Слова чиновников литовских спецслужб можно интерпретировать так: если человек читает статьи, находящиеся в открытом доступе, сопоставляет данные из различных источников и делает свой вывод выкладывая его в интернет, он уже с большой долей вероятностью может считаться российским шпионом. Одним словом, поводов для арестов и изъятия личных вещей у литовских чекистов становится намного больше, все это уж больно напоминает возвращение политических репрессий 1940−1950-х годов. Любой свободно мыслящий человек в Литве представляет угрозу правящим литовским элитам, для которых близки методы их бурной комсомольской молодости.

Западная пропаганда проигрывает по всем фронтам, и дело тут вовсе не в деятельности каких-либо российских спецслужб, на которые пытаются свалить все свои внутренние проблемы европейские чиновники. Протесты «жёлтых жилетов», которые начались во Франции и уже охватывают другие европейские страны, отражают более глубинные процессы, которые происходят во всём мире. Либералы-глобалисты впадают в истерику и всячески пытаются сохранить свое влияние на сознание людей, ими лоббируется и финансируется приход к власти людей с низкими социальными и моральными качествами. Как правило, эти люди не раз меняли свои политические взгляды и служили разным идеологиям, в моем понимании это — элементарные коллаборационисты, обслуживающие интересы наднациональных финансовых структур. Люди, представляющие сегодня власть в Литве, озлобленны на всех окружающих, они склонны ненавидеть в других то, что на самом деле присутствует в них самих, им страшно это признать, поэтому всеми доступными способами они уничтожают всё то, что связанно с их личным советским прошлым. Сносятся памятники уничтожается все, что может напоминать советский период, вот только сама власть, как главный символ советского наследия, остается неизменной. Методам борьбы с инакомыслием этих людей учить не надо, они сами сегодня пытаются навязать свои методы всему Европейскому Союзу, опираясь на свой жизненный опыт.

Литовская власть очень удачно подменила понятие европейской диктатуры на словосочетание «европейская солидарность», забывая, что именно мышление человека определяет уровень его свободы. Свободное мышление — это мышление, не зажатое в рамки определенных шаблонов, которые навязывает власть своему народу. Шаблонное мышление — это вовсе не мышление, и говорить тут о какой-то свободе в принципе не имеет смысла. Возможно, мне просто кажется, но вот невольно складывается такое мнение, что своими действиями литовская элита сама подталкивает людей искать альтернативу неким размытым европейским ценностям. Многие, с кем мне пришлось говорить, уже задумываются о переносе своих блогов и доменных имен в интернете на российские сервера, это же касается и электронной почты. Учитывая пропагандируемую Литвой «европейскую солидарность», становится небезопасно иметь собственные блоги и учетные записи в европейской зоне влияния интернета. В каком литовском СМИ, я уже не говорю о телевидении, вы сможете услышать или прочитать альтернативное мнение российских публицистов? Такое в Прибалтике просто невозможно себе представить. Литва — это не Россия, на телеканалы которой пачками тянутся прозападные пропагандисты и публично озвучивают свои мысли на многомиллионную российскую аудиторию. Россия, несмотря на все свои внутренние проблемы, является более открытой страной по сравнению с так называемыми западными демократиями. Чем больше Литва будет преследовать людей за инакомыслие, тем более популярной в глазах простых людей будет становиться Россия, этот процесс уже идет.

Так, может, литовские власти и подконтрольные им спецслужбы сами являются скрытыми агентами Кремля? На эту мысль меня подтолкнули недавние события, касающиеся меня лично. Не так давно на своей странице в Фейсбуке выложила мою статью бывший министр обороны Раса Юкнявичене. Я грешным делом подумал: «женщина есть женщина, просто сыграли эмоции». Буквально вчера 27 декабря эту же статью публикует крупнейший новостной портал Литвы «Делфи»: я не верю, что подобный подарок мне преподнес Санта-Клаус в честь наступающего нового года. Меня очень удивило то, что в статье, выложенной на портале «Делфи», присутствует ссылка на мой малоизвестный сайт (valiukenas.com), а также опубликованы два моих видео, которые не могут не затронуть чувства читателей. Все, что происходит в литовском публичном пространстве, очень предсказуемо и не вызывает положительных эмоций, антироссийская риторика, обвинения в работе на Кремль стали уже привычными и назойливыми. Не хочется говорить о плохом в канун наступающего нового года, лучше сделаю небольшой прогноз на 2019 год. Надеюсь на то, что год будет переломным и принесет пусть небольшие, но положительные результаты.

Многое в мире будет зависеть от отношений между Россией и США, от этих отношений будет зависеть и дальнейшая судьба Литвы. Для литовского государства первая половина наступающего года будет очень напряженной, связанно это будет в первую очередь с президентскими выборами. Борьба литовских элит за власть усилит напряжение в обществе и внесет в него более глубокий раскол. Решение американского президента Дональда Трампа о прекращении роли США в качестве мирового жандарма, уже вызвали неоднозначную реакцию в литовском обществе. Кроме всего, президент США Дональд Трамп назвал Федеральную резервную систему страны единственной проблемой американской экономики. Хочу напомнить: ФРС является символом и надеждой глобалистов, начиная с 1913 года, первый, кто замахнулся на власть этой мировой финансовой системы, был 35-й президент США Джон Кеннеди. Кеннеди был убит. Надеюсь, что эта участь не постигнет Дональда Трампа. Несмотря на противостояние либералов, Трамп последовательно выполняет все свои предвыборные обещания, в числе которых было и его стремление установить хорошие отношения с Россией. Литовские элиты с ужасом смотрят на возможное сближение Америки и России в ближайшей перспективе, для них это — политическая смерть.

Закончить хочу словами из предсказания Эдгара Кейси, сказанными им в далеком 1944 году:

«Из России идёт надежда мира. Это не то, что иногда называют коммунизмом, большевизмом, нет — это свобода, свобода! Когда каждый человек будет жить для своего ближнего! Сам принцип уже зародился. Пройдут годы, прежде чем он воплотится, но именно из России снова исходит надежда мира»