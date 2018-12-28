На предстоящих выборах в Госсовет Татарии партиям разрешили тратить 50 млн

Казань, , 21:23 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов внес изменения в Избирательный кодекс республики, согласно которым предельный объем средств, которые могут потратить партии и одномандатники на избирательную кампанию увеличивается. Закон был принят депутатами Госсовета региона 19 декабря.

Так, для региональных отделений партий на выборах в парламент Татарии объем избирательных фондов увеличился и может составлять вместо 30 до 50 млн рублей. Для кандидатов в одномандатных округах сумма затраченных на избирательную кампанию средств увеличена с 3 до 5 млн рублей.

Также были увеличены избирательные фонды для кандидатов на пост главы республики — с 60 до 100 млн рублей, а при повторном голосовании с 72 до 120 млн рублей. На выборах в местные советы партии теперь могут потратить до 10 млн рублей вместо разрешенных ранее 6 млн рублей, кандидаты вместо 600 тыс. могут расходовать до 1 млн рублей.

По мнению республиканских политиков, это верное решение, сообщает «Коммерсантъ». По словам главы регионального отделения «Справедливой России» Рушании Бильгильдеевой, сейчас даже «трудно просчитать, во сколько может обойтись» избрание в Госсовет, поскольку непонятно, что будет с ценами.

«Я уже узнавала цены по билбордам —70−80 тыс. руб. Подорожали почти вдвое… Конечно, тем партиям, которые работают в округах, будет проще. Но для малоизвестного кандидата этой суммы (5 млн рублей) недостаточно», — считает Бильгильдеева. По ее оценкам, на каждого избирателя в округе необходимо тратить 500 рублей. При таком расчете для одного округа в Татарии сумма составит около 25−30 млн рублей.

Глава регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин подтвердил, что 5 млн для одномандатника — небольшая сумма. При этом он отметил, что часть расходов в предвыборный период проходит не через избирательные фонды, например, зарплата сотрудников штабов и агитаторов. По мнению Зинатуллина, нужно вообще убрать ограничения на размер избирательных фондов.

В других регионах Привожского федерального округа предельных размеры фондов еще выше. К примеру, в Башкирии и Ульяновской области партии могут потратить до 100 млн рублей, в Пермском крае — 120 млн рублей, в Нижегородской области — 125 млн рублей, в Самарской области — 200 млн рублей. Самый крупный размер избирательного фонда одномандатника установлен в Ульяновской области — 10 млн рублей. В Нижегородской и Пензенской областях — 5 млн рублей, как будет и в Татарии. В то же время в Удмуртии и Марий Эл сумма не может превысить 1 млн рублей. а в Мордовии — 25 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, очередные выборы депутатов Государственного совета Татарии VI созыва пройдут в сентябре 2019 года. Выборы пройдут по смешанной системе: из 100 депутатов 50 будут избираться по партийным спискам, 50 — по одномандатным округам. На прошлых выборах в сентябре 2014 года победу одержала «Единая Россия», набрав 84,2%, на втором месте КПРФ с результатом 5,5%. Больше ни одна из партий в парламент не прошла.

В 2020 году состоятся выборы главы Татарии и ряд муниципальных кампаний.