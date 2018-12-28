В Челябинске над депутатом райсовета сгущаются тучи

Челябинск, , 21:20 — REGNUM В Челябинске один из членов совета депутатов Ленинского района может досрочно потерять свой мандат. Он предоставлял физическим лицам займы под залог недвижимости и под проценты и даже взыскивал задолженность через суды, но не отразил возникшие по договорам займа и решениям судов финансовые обязательства в сведениях о своих доходах за 2015, 2016 и 2017 годы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Также в ходе проверки прокуратура выявила, что у супруги этого депутата имеется шесть объектов недвижимости и доход более 1 млн рублей. Они, как утверждают в надзорном ведомстве, также не были отражены в информации о доходах.

Теперь прокуратура требует досрочно прекратить полномочия этого депутата. С просьбой инициировать этот вопрос ведомство обратилось к губернатору Борису Дубровскому.

В официальном сообщении прокуратуры имя и фамилия депутата не указаны. Как пишет издание Ura.ru, это Игорь Кирчанов. Получить его комментарий пока не удалось.

Добавим, нынешний состав райсоветов и гордумы Челябинска был избран в сентябре 2014 года. Очередные выборы пройдут уже осенью 2019-го.