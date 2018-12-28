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Жертвами теракта в египетской Гизе стали туристы из Вьетнама

Политика

Двое человек погибли, двенадцать получили ранения

Каир, 28 декабря 2018, 21:26 — REGNUM  Двое туристов из Вьетнама погибли и десять других вьетнамских туристов получили ранения в результате теракта в египетской Гизе, 28 декабря передает агентство Reuters.

По информации полиции, ранения в результате подрыва автобуса получили также двое граждан Египта, сопровождавшие туристов из Вьетнама.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 28 декабря стало известно о взрыве бомбы в автобусе с туристами в районе пирамид в Гизе.

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Теракты в Египте
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