Жертвами теракта в египетской Гизе стали туристы из Вьетнама

Каир, , 21:26 — REGNUM Двое туристов из Вьетнама погибли и десять других вьетнамских туристов получили ранения в результате теракта в египетской Гизе, 28 декабря передает агентство Reuters.

По информации полиции, ранения в результате подрыва автобуса получили также двое граждан Египта, сопровождавшие туристов из Вьетнама.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 28 декабря стало известно о взрыве бомбы в автобусе с туристами в районе пирамид в Гизе.

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