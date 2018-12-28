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ЛНР: СБУ начала расследование постоянных дезертирств солдат ВСУ в Донбассе

Политика

Уровень дисциплины в украинской армии крайне низкий

ЛНР: СБУ начала расследование постоянных дезертирств солдат ВСУ в Донбассе
U.S. Army Europe
ВСУ

Луганск, 28 декабря 2018, 20:42 — REGNUM  В связи с регулярными случаями дезертирства в одной из бригад ВСУ в Донбасс была направлена группа сотрудников службы безопасности Украины (СБУ), заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник Михаил Филипоненко.

По его словам, в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ рядовой дезертировал, поскольку не выдержал издевательств со стороны командиров. Это не первый случай в данной бригаде, в связи с чем в бригаду прибыла группа сотрудников контрразведки СБУ.

Напомним, уровень дисциплины в украинской армии в Донбассе крайне низкий, поскольку солдаты не желают воевать с собственным народом. Также не последнюю роль играют постоянные задержки зарплаты, издевательства со стороны националистов и командиров, плохие условия службы.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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