Военные Израиля снова открыли огонь по протестующим в секторе Газа

Газа, Палестина, , 20:36 — REGNUM Военные Израиля открыли огонь по демонстрантам в ходе очередных протестов на границе с сектором Газа, 28 декабря передает агентство Reuters.

«Войска открыли огонь после столкновения с 5000 мятежников, некоторые из которых бросали камни и гранаты», — говорится в заявлении пресс-службы армии Израиля.

По информации Министерства здравоохранения Газы, в результате обстрела погиб один участник протестов, ещё шестеро палестинцев получили ранения.

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