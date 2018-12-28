Самарский губернатор о совете министра про огороды: нужно иметь выдержку

Самара, , 19:56 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал неоднозначное высказывание министра социальной политики региона Марины Антимоновой, которая посоветовала матерям-одиночкам не ждать помощи от правительства, а разводить огород. Азаров пообещал разобраться в этой ситуации.

Губернатор считает, что в самых сложных ситуациях чиновники должны иметь выдержку и такт, а также психологическую устойчивость, чтобы выбирать правильные слова в самом непростом диалоге, сообщает «Коммерсант».

"Каждое слово, произнесенное представителем власти, конечно же, привлекает очень большое внимание общественности, может ранить людей, обидеть. Этого допускать нельзя», — убежден Азаров.

При этом чиновники должны оставаться на прямой связи с гражданами.

«Мы, по большому счету, находимся только в начале пути такого открытого общения чиновников с гражданами. Всему обществу нужно учиться культуре общения, в том числе и чиновнику как представителю этого общества», — полагает губернатор. Он отметил, что сейчас весь мир переживает информационный бум, период активного развития цифровых технологий, и подобные ситуации — издержки переходного периода.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Марина Антимонова, общаясь в одной из соцсетей с жителями региона, в ответ на жалобу матери-одиночки на минимальный размер пособия по уходу за ребенком, посоветовала завести сад и огород.

Также она написала, что не стоит дожидаться помощи от государства, поскольку существуют программы занятости и профессиональной переподготовки для женщин в декретном отпуске.

«Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение», — считает министр.

Вину за неполные семьи Антимонова также возложила на собеседниц.

«Да, кстати, почему семью полную не создаете?! Очень плохо! Понимаю, чтоб в семье жить, нужно поступиться своим эго! А это недопустимо!» — добавила министр и напомнила, что мать ради ребенка жертвует своей, свободой, привычками, увлечениями.

После этого разразился скандал, а Антимонова сочла необходимым принести извинения.

«В дискуссии я допустила некорректное выражение, которое, к сожалению, было выхвачено из общего контекста и растиражировано. Я приношу извинения тем, кого эта фраза обидела. Предложения приняли в работу», — написала чиновница.

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