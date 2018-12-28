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В Подмосковье прошли учения танковой армии Западного военного округа

Политика

Двести танков и других боевых машин и 600 солдат и офицеров Кантемировской танковой дивизии отработали действия в обороне и наступлении

В Подмосковье прошли учения танковой армии Западного военного округа
Иллюстрация: Минобороны России
Подразделения танковой армии ЗВО в ходе планового учения в Подмосковье отработали действия в обороне и наступлении

Головеньки, Московская область, 28 декабря 2018, 19:42 — REGNUM  В Московской области прошли тактические учения танковых, артиллерийских, мотострелковых и разведывательных подразделений Кантемировской танковой дивизии из состава танковой армии Западного военного округа, сообщает 28 декабря пресс-служба ЗВО.

Тактико-специальное учение было проведено на полигоне Головеньки. В нём участвовали свыше 600 военнослужащих, более 200 единиц военной техники, беспилотные летательные аппараты.

В ходе учений применялись 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С», боевые машины пехоты БМП-2, основные боевые танки Т-80.

Были выполнены боевые стрельбы, разминирование и обеззараживание местности, лыжный марш на 10 км, а также отработаны оборонительные и наступательные действия с применением боевого опыта последних военных конфликтов.

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Военные учения
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