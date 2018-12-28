Афганские талибы* обещают «всеобщую амнистию» после возвращения к власти

Кабул, , 19:37 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обещает гражданам Афганистана «всеобщую амнистию» в случае своего возвращения к власти, 28 декабря передает агентство Reuters.

«Наша оппозиционность связана с присутствием иностранных войск в Афганистане. Как только они выйдут и будет достигнут мирный договор, будет объявлена всеобщая амнистия. Никто — полиция, армия, государственные служащие или кто-либо другой — не столкнется с проявлением мести с нашей стороны», — заявил журналистам официальный представитель боевиков Забиулла Муджахид.

Муджахид подчеркнул, что «возвращение талибов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане «не будет таким жестоким, как в 1996 году».

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