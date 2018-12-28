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Клинцевич: Россия не воспримет ультиматум по Керченскому проливу

Политика

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали обеспечить проход всем судам в Керченском проливе

Москва, 28 декабря 2018, 19:04 — REGNUM  Совместное заявление президентов Германии и Франции по судоходству в Керченском проливе в Совфеде расценили как ультиматум, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря.

«Совместное заявление президентов Германии и Франции очень смахивает на ультиматум, что, несомненно, не будет воспринято Россией», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, такое заявление не только не приведет к разрядке ситуации в Азовском море, но, напротив, может окончательно загнать ее в тупик.

«Меня, например, удивляет, что такие взвешенные политики, как Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, слепо поддерживают Киев, даже не пытаясь вникнуть в существо конфликта. По сути, Киеву дается зеленый свет на новые провокации», — сказал Клинцевич.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали обеспечить проход всем судам в Керченском проливе и освободить арестованных украинских моряков, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

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