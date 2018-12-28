Пятница, 28 Декабря 2018 года
20:00:26 МСК

ЛНР: солдаты ВСУ массово не подчиняются своим командирам

Политика

Целые бригады выводятся из Донбасса из-за нежелания военнослужащих выполнять приказы руководства

ЛНР: солдаты ВСУ массово не подчиняются своим командирам
U.S. Army Europe
ВСУ

Луганск, 28 декабря 2018, 19:27 — REGNUM  Украинское командование ВСУ вынуждено выводить бригады украинских боевиков из Донбасса из-за их массового неповиновения, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник Михаил Филипоненко, сообщает 28 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, 14-я отдельная механизированная бригада ВСУ была выведена из Донбасса, поскольку в бригаде солдаты массово отказывались подчиняться командирам и начинать наступление. Эту бригаду заменила 54-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Филипоненко добавил, что в 14-й бригаде также высокий уровень дезертирств, самоубийств и саботажей приказов командиров.

Напомним, дисциплина украинской армии в Донбассе оставляет желать лучшего, поскольку военнослужащие не горят желанием воевать против своих же граждан. Также многочисленные проблемы материального характера не добавляют привлекательности службе в ВСУ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Действия ВС Украины в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить