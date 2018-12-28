ЛНР: солдаты ВСУ массово не подчиняются своим командирам

Луганск, , 19:27 — REGNUM Украинское командование ВСУ вынуждено выводить бригады украинских боевиков из Донбасса из-за их массового неповиновения, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник Михаил Филипоненко, сообщает 28 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, 14-я отдельная механизированная бригада ВСУ была выведена из Донбасса, поскольку в бригаде солдаты массово отказывались подчиняться командирам и начинать наступление. Эту бригаду заменила 54-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Филипоненко добавил, что в 14-й бригаде также высокий уровень дезертирств, самоубийств и саботажей приказов командиров.

Напомним, дисциплина украинской армии в Донбассе оставляет желать лучшего, поскольку военнослужащие не горят желанием воевать против своих же граждан. Также многочисленные проблемы материального характера не добавляют привлекательности службе в ВСУ.