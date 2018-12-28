Сирийская арабская армия заняла город Манбидж на севере Сирии

Дамаск, , 18:33 — REGNUM Передовые части Сирийской арабской армии сегодня, 28 декабря, вошли в город Манбидж, расположенный на севере Сирийской Арабской Республики, который ранее контролировали курдские вооруженные отряды. Об этом сообщают сирийские СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что курдские формирования YPG предложили правительственным силам занять город Манбидж и близлежащую территорию, чтобы предотвратить возможное вторжение турецкой армии, сконцентрированной на границе.

Жители города с радостью встретили колонны сирийских войск.

Журналист Бабак Тахваи опубликовал видеокадры, на которых видно, как колонны сирийских войск входят в Манбидж. Также журналист предупредил, что в районе Манбиджа также сосредоточены бандформирования «Свободной сирийской армии». Её боевики, по словам Тахваи, ждут «зеленого света» от турецкой армии для штурма Манбиджа.

Напомним, что Манбидж уже не раз становился объектом ожесточенных боестолкновений между курдскими силами с одной стороны, и турецкой армией и бандформированиями — с другой.

https://twitter.com/BabakTaghvaee/status/1078642124256624640

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