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Владимир Путин сменил посла России в Иордании

Политика

Новым послом в Иордании назначен Глеб Десятников

Москва, 28 декабря 2018, 18:21 — REGNUM  Президент России Владимир Путин свободил Бориса Болотина от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Иордании. Соответствующий указ опубликован 28 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом глава государства назначил на освободившийся пост Глеба Десятникова, который до настоящего времени занимал должность заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

Борис Болотин руководил российской дипмиссией в Иордании с 2013 года.

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