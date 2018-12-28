Владимир Путин сменил посла России в Иордании

Москва, , 18:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин свободил Бориса Болотина от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Иордании. Соответствующий указ опубликован 28 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом глава государства назначил на освободившийся пост Глеба Десятникова, который до настоящего времени занимал должность заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

Борис Болотин руководил российской дипмиссией в Иордании с 2013 года.