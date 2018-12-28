Трамп шагает в 2019 год с высоко поднятой головой и без правительства

Иван Кузнецов, , 19:37 — REGNUM

Решение Трампа о выводе войск из Сирии ознаменовало разрушение его стратегического союза с американской военной элитой. Оно же взбудоражило прессу, которая раньше предпочитала не замечать взглядов Трампа на внешнюю политику и «национальную безопасность».

Ответом военных на как будто бы совершенно неожиданный удар президента стала отставка министра обороны США генерала морской пехоты Джеймса Мэттиса. Уходя, министр решил громко хлопнуть дверью и нарушил все ритуалы, которыми обычно обставляют в администрации Трампа кадровые замены. Он не дал, например, самому президенту объявить о решении и сгладить противоречие, или не выждал достаточное для непосредственного вывода войск время. Напротив, он сам заявил об уходе в отставку да ещё и сделал доступным публике письмо, которое он отправил по этому поводу верховному главнокомандующему.

В этом письме, выдержанном в подчёркнуто высокопарном тоне, Мэттис довольно прозрачно даёт понять, что он не согласен ни с выводом войск из Сирии, ни с политикой Трампа в отношении союзников по НАТО, ни с его позициями по Ближнему Востоку, Китаю и России.

«У Вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды по этим и другим вопросам больше совпадали бы с Вашими» — заключил дипломатичный военачальник.

Далее Мэттис изложил условия своей отставки: ему потребуется два месяца, чтобы как следует передать дела и проследить за всеми текущими операциями, так что уйдёт окончательно он 28 февраля.

Решение Мэттиса, выразившее настрой военной верхушки, кажется немного странным с точки зрения простого солдата. Подать в отставку из-за несогласия с приказом непосредственного начальника, причём еще до его исполнения… А что, так можно было? Не показался этот шаг приемлемым, похоже, и самому Трампу. Президент решил оставить последнее слово за собой и кардинально изменил условия отставки Мэттиса. Вместо двух месяцев Трамп дал генералу всего неделю — министр покинет пост 1 января нового года… а что касается «министра, чьи взгляды бы совпадали», то исполняющим обязанности министра обороны Трамп назначил Патрика Шэнахана, известного… 30-летней карьерой в корпорации Боинг и поддержкой идеи президента по созданию нового рода войск — космических сил.

Решение о назначении откровенно не военного человека на такой высокий пост, как представляется, призвано испугать генералитет и склонить к компромиссу с президентом. Иначе ведь Шэнахан и навсегда остаться может.

Параллельно с этим конфликтом развивалась неприятная, но показательная для главы Белого дома ситуация с финансированием правительства. На протяжении всех предрождественских дней республиканцы и демократы бились в Конгрессе в попытках выработать такой вариант, который устраивал бы и обе партии, и президента.

Трамп всё ещё настаивает на повышенном относительно прошлого года финансировании строительства стены на границе с Мексикой, а демократы всё ещё обладают достаточным количеством голосов в Сенате, чтобы заблокировать принятие законопроекта о бюджете. В этом противостоянии, равно политически значимом как для президента, так и для его противников, разменной монетой оказалось продолжение деятельности применено 25% всех служащих федерального правительства… ни Трамп, ни демократы от своих позиций не отступились, и 800 000 человек ушли на праздники без зарплаты за последнюю неделю.

При этом в ходе борьбы за стену и в попытках найти компромисс в очередной раз очень ярко проявили себя парламентарии-республиканцы. Несмотря на огромное давление профессионально сообщества, СМИ и собственных избирателей, конгрессмены и сенаторы остались верны повестке президента и не пошли на компромисс в ущерб его интересам. Партия всё ещё сплочена и по принципиальным вопросам даже едина.

Итак, Америка ушла на зимние каникулы, четверть правительства не работает и не начнёт до заседания уже нового Конгресса 3 января, а Трамп отменил отдых во Флориде и отправился в Ирак смягчать тот удар имиджу, который нанесла ему истерия в СМИ, разразившаяся после приказа об уходе из Сирии.

Вашингтон застыл в ожидании нового года, нового Конгресса и новой политической реальности. Какой она будет и сможет ли Трамп реализовать свои идеи как во внутренней, так и во внешней политике — пока не ясно. Однако к этому рубежу сам президент США подошёл, намеренно обострив два конфликта с могущественными силами: военной элитой и демократической партией. И это достаточно ясный сигнал всему миру: сдаваться, пережидать или «досиживать» срок Трамп не собирается. Он будет давить противников там, где сможет, и заставлять союзников поступать именно так, как ему нужно.

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