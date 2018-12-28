Бывший глава таможни Киргизии вернул свою должность

Бишкек, , 18:03 — REGNUM Бишкекский городской суд оставил в силе решение Первомайского районного суда о восстановлении Райымбека Матраимова в должности заместителя председателя таможенной службы Киргизии, пишет «24.kg».

В свою очередь представители правительства Киргизии сообщили о намерении обжаловать это судебное постановление в вышестоящей инстанции — Верховном суде республики.

ИА REGNUM напоминает, что, в ноябре 2017 года премьер-министр Киргизии по настоянию уволил заместителя руководителя таможенной службы Райымбека Матраимова с формулировкой «в связи с несоответствием его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством».

В конце апреля 2018 года Матраимов, более известный в республике как «Раим-миллион», заявил о том, что считает увольнение незаконным и подал в иск против правительства. В июле Первомайский районный суд Бишкека вынес вердикт о восстановлении Райымбека Матраимова на посту замглавы таможенной службы, а правительство обжаловало это решение в Бишкекском горсуде.

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