Локоть раздумывает над своим поведением перед выборами мэра Новосибирска

Новосибирск, , 18:03 — REGNUM Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть пока не дал точного ответа на вопрос, будет ли он участвовать в выборах главы города в качестве кандидата. На итоговой пресс-конференции Локоть заявил, что пока раздумывает, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я раздумываю над своим поведением и своим решением перед большим для города политическим событием», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что свою работу на посту градоначальника не оценивает и не комментирует.

«Новосибирцы оценивают мою деятельность, — уточнил он. — Но в целом, как раз 2018 год стал благоприятным годом. Мы начали выправляться после решения конца 2014 года об изъятии из доходной части города 10% НДФЛ».

Напомним, срок полномочий действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя истекают 22 апреля 2019 года. Выборы градоначальника, скорее всего, будут назначены на осень.

Ранее депутаты Горсовета не приняли изменения в Устав муниципалитета, ограничивающие полномочия мэра двумя сроками подряд. Также прошли публичные слушания по возврату второго тура на выборах.

Стоит отметить, что между Анатолием Локтем и губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым ещё со времён выборов главы региона существует «консолидированная позиция» — когда Локоть поступился своими губернаторскими амбициями в пользу Травникова, взамен ожидая поддержки на выборах мэра областной столицы.

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Отметим, что в 2014 году на досрочных выборах мэра Новосибирска явка избирателей равнялась 32,59%. Тогда конкуренцию коммунисту Локтю составил экс-вице-мэр Владимир Знатков («Единая Россия»). Локоть набрал тогда 43,75% голосов, Знатков — 39,57%, остальные кандидаты — менее 3,5% голосов, явка составила 31,3%.

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