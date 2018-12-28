«Желтые жилеты» атаковали резиденцию Макрона на Французской Ривьере

Париж, , 18:01 — REGNUM Участники акции протеста «желтых жилетов» попытались взять штурмом резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона на Французской Ривьере, 28 декабря передает агентство Associated Press.

По сообщению полиции, несколько десятков протестующих в четверг и пятницу пытались проникнуть в форт Брегансон на побережье Средиземного моря, однако были «мирно» выдворены жандармами.

Как сообщало ИА REGNUM, акции «желтых жилетов», выступающих против политики Макрона и его правительства, не прекращаются с ноября 2018 года.

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