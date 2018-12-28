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Фетисов: хотелось бы, чтобы в 2019 году наша жизнь перевернулась

Политика

Эксперты ИА REGNUM поздравляют жителей России с Новым годом

Фетисов: хотелось бы, чтобы в 2019 году наша жизнь перевернулась
Иллюстрация: Фото из личного архива Дмитрия Фетисова
Дмитрий Фетисов

Симферополь, 28 декабря 2018, 19:42 — REGNUM  Пусть Новый год подарит нашей стране инфраструктурный рывок и высокотехнологичную экономику. Об этом в своем поздравлении читателям ИА REGNUM сказал директор NPR Group, политолог Дмитрий Фетисов.

«Пусть чиновники перестанут попадать в скандалы, а губернаторы будут работать так, чтобы их называли народными. Пусть заморозятся цены и растут социальные платежи. И пусть не будет провокаций у российских границ, а Трамп будет оправдывать звание «нашего», — сказал Дмитрий Фетисов.

«Веры вам, дорогие, и оптимизма!» — добавил эксперт.

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