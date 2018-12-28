Уволен главный судебный пристав Новосибирской области

Новосибирск, , 17:23 — REGNUM В управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области по-тихому сменился руководитель. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, с сайта ведомства исчезла информация о Виталии Эрлере. Вместо неё появилось сообщение о том, что Эдуард Бабков теперь является и.о. руководителя управления.

Ранее Бабков был заместителем Эрлера. Как пишет «Сибкрай.ru» со ссылкой на свои источники, Эрлер отправлен в отставку накануне, 27 декабря. Причины увольнения в управлении ФССП по региону назвать отказываются.

Ранее ИА REGNUM рассказывало, что в 2017 году сын Виталия Эрлера был задержан по подозрению в распространении наркотиков. Год назад суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков.

Виталий Эрлер окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». В органах юстиции с 2000 года. До назначения в УФССП по Новосибирской области он возглавлял управление по Кемеровской области.