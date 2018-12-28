Бедрицкий: в Новом году будет не легче, но интереснее

Симферополь, , 19:42 — REGNUM Новый 2019 год не будет проще, чем год уходящий, но зато будет богат на сюрпризы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий. Постоянный эксперт ИА REGNUM поздравил читателей агентства с Новым годом.

«Пускай большая часть из этих сюрпризов будет радостной, а если какие-то всё же окажутся тревожными, то давайте не будем забывать, что у любого кризиса есть и обратная сторона, на которой написано «открывающиеся возможности», — сказал Бедрицкий.

«Оптимизма, счастья, удачи! Какими бы ни были обстоятельства, не забывайте, что они являются только фоном для нашей жизни. С наступающим праздником!»