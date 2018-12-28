Премьер-министр Италии: новый бюджет написан не в Брюсселе, а в Риме

Рим, , 16:22 — REGNUM Проект бюджета Италии на 2019 и плановый период до 2021 года был согласован с Еврокомиссией, некоторые показатели бюджета изменились, но от основных обещаний правительство не отказалось, заявил на пресс-конференции в Риме в пятницу, 28 декабря, премьер-министр страны Джузеппе Конте, передает информагентство Ansa.

По словам Конте, «говорить о том, что бюджет был написан в Брюсселе, неверно — он был написан в Риме». Премьер-министр также отметил, что еврокомиссары даже и не пытались уговорить его отказаться от основных пунктов проекта бюджета.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) приняло решение о повышении дефицита бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против. По их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Кроме того, они считают действия Еврокомиссии предвзятыми, ведь комиссары разрешали и разрешают другим странам, где у власти находятся их политические союзники, утверждать более высокий уровень дефицита.

Министры отказались от внесения изменений в бюджет, Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций. Стороны продолжили переговоры. 12 декабря правительство предложило Еврокомиссии снизить дефицит до 2,04% ВВП и неделей позже получило согласие.

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