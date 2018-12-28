В парламенте Италии произошла потасовка перед рассмотрением бюджета

Рим, , 16:03 — REGNUM Депутаты оппозиционных фракций парламента Италии устроили потасовку в зале заседаний перед финальным рассмотрение проекта бюджета страны, передает информагентство Ansa в пятницу, 28 декабря.

Оппозиционеры недовольны тем, что бюджет утверждается за считанные дни до Нового года, к тому же без повторных обсуждений. В начале заседания из-за низкой явки депутатов правящих партий оппозиционеры находились в зале в большинстве и требовали провести голосование по вопросу о приостановке рассмотрения бюджета, однако спикер парламента их не поддержал.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции 28 декабря заявил, что рассмотрение бюджета накануне Нового года действительно не является нормальным. Однако вины правительства в этом, по словам Конте, нет: задержка произошла из-за слишком долгих согласований проекта бюджета с властями ЕС.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) приняло решение о повышении дефицита бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против. По их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Кроме того, они считают действия Еврокомиссии предвзятыми, ведь комиссары разрешали и разрешают другим странам, где у власти находятся их политические союзники, утверждать более высокий уровень дефицита.

Министры отказались от внесения изменений в бюджет, Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций. Стороны продолжили переговоры. 12 декабря правительство предложило Еврокомиссии снизить дефицит до 2,04% ВВП.

Читайте также: Что позволено Макрону, не позволено Сальвини. Как работает бюрократия в ЕС