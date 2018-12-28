Штат правительства Дагестана пополняют новые лица из Татарии

Махачкала, , 15:45 — REGNUM Новые советник и помощник из Республики Татарии появились у председателя правительства Дагестана Артема Здунова. Ими стали Игорь Губайдуллин и Рамиль Кадыров. Распоряжение об этом премьер подписал 27 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Губайдуллин в свои 28 лет более шести лет проработал в структурах министерства экономики РТ. С ноября 2014 года по февраль 2018 года занимал должность начальника одного из отделов управления инвестиционной и инновационной деятельности министерства. В феврале был назначен советником министра экономики и территориального развития Дагестана. Рамиль Кадыров прежде занимался предпринимательством в сфере предоставления услуг по перевозкам.

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Напомним, премьер-министр Дагестана также является выходцем из Татарии. С 2010 года он работал заместителем министра экономики РТ, а в 2014 году возглавил ведомство. После задержания экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, тогда ещё врио главы Дагестана Владимир Васильев внёс на рассмотрение регионального парламента кандидатуру Здунова на должность председателя правительства республики. В начале февраля кандидатура была одобрена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 21 декабря 2018 года в гостиничном номере в городе Махачкале скончался 47-летний советник Здунова Андрей Афонин, который также приехал работать в Дагестан из Татарии в феврале 2018 года. Указом Владимира Васильева от 22 декабря Афонину был посмертно присвоен орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».

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