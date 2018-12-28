В Кремле прокомментировали письмо главы РУСАДА Путину

Москва, , 15:44 — REGNUM В Кремле считают беспочвенными некоторые поводы для беспокойства, которые выразил в своем письме президенту РФ Владимиру Путину глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Об этом заявил 28 декабря журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Ганус обеспокоен, поскольку не полностью владеет информацией о ходе переговоров со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Напомним, ранее стало известно, что глава РУСАДА в своем письме заявил: если агентство лишат статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу, это будет означать спортивную самоизоляцию РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря экспертная группа WADA не смогла в срок завершить извлечение данных из Московской лаборатории, так как оборудование экспертов не было сертифицировано в соответствии с законодательством РФ.

Читайте также: Глава РУСАДА — Путину: Российский спорт может оказаться в изоляции