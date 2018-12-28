Канцлер Австрии: страны Африки просят закрыть границы Евросоюза

Берлин, , 16:37 — REGNUM Многие лидеры африканских государств поражены европейской политикой открытых границ, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью немецкому изданию Bild 28 декабря.

Курц рассказал, что во время его недавнего путешествия по странам Африки главы некоторых государств обратились к нему с просьбой «прекратить вашу политику открытых границ в Европе». Им не хотелось бы, чтобы население сбегало на другой континент.

«Эта политика «еще больше побуждает африканскую молодежь прорываться», — процитировал австрийский канцлер одного из неназванных президентов.

Ранее президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде в интервью Bild также сетовала на то, что африканская молодежь переезжает в Европейский союз. Она считает, что необходимо бороться с причинами миграции, а не ее проявлениями.

По ее словам, многие африканцы, уезжая в Европу, не имеют представления о том, с чем они столкнутся в действительности. Также Зевде призвала различать мигрантов и беженцев, покидающих родину вынужденно.

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