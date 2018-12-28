Пятница, 28 Декабря 2018 года
16:38:41 МСК

Канцлер Австрии: страны Африки просят закрыть границы Евросоюза

Политика

Себастьян Курц рассказал о точке зрения африканских лидеров на миграцию молодежи в Европу

Канцлер Австрии: страны Африки просят закрыть границы Евросоюза
lamuk_lamuk
Мигранты

Берлин, 28 декабря 2018, 16:37 — REGNUM  Многие лидеры африканских государств поражены европейской политикой открытых границ, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью немецкому изданию Bild 28 декабря.

Курц рассказал, что во время его недавнего путешествия по странам Африки главы некоторых государств обратились к нему с просьбой «прекратить вашу политику открытых границ в Европе». Им не хотелось бы, чтобы население сбегало на другой континент.

«Эта политика «еще больше побуждает африканскую молодежь прорываться», — процитировал австрийский канцлер одного из неназванных президентов.

Ранее президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде в интервью Bild также сетовала на то, что африканская молодежь переезжает в Европейский союз. Она считает, что необходимо бороться с причинами миграции, а не ее проявлениями.

По ее словам, многие африканцы, уезжая в Европу, не имеют представления о том, с чем они столкнутся в действительности. Также Зевде призвала различать мигрантов и беженцев, покидающих родину вынужденно.

Читайте также: В Австрии проходит форум Евросоюз — Африка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Евросоюз и страны Африки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить