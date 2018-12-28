Пятница, 28 Декабря 2018 года
15:52:06 МСК

В Кремле рассказали, когда Путин может встретиться с Эрдоганом

Политика

29 декабря состоятся российско-турецкие контакты для внесения ясности по развитию ситуации в САР

В Кремле рассказали, когда Путин может встретиться с Эрдоганом
Путин Эрдоган

Москва, 28 декабря 2018, 15:31 — REGNUM  Встреча президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в Сирии может состояться в первой половине 2019 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, завтра, 29 декабря, состоятся российско-турецкие контакты «для внесения ясности и синхронизации действий» по развитию ситуации в Сирии.

Напомним, ранее Песков заявил, что в Кремле считают позитивным шагом действия сирийской армии по возвращению под контроль правительства страны районов, ранее подконтрольных курдским вооруженным формированиям.

Читайте также: В Кремле поддержали ввод сирийских войск в Манбидж

Добавим, ранее вооруженные курдские отряды народной самообороны (YPG), предложили сирийским властям установить контроль над городом Манбидж во избежание «турецкого вторжения».

Читайте также: Курды предложили сирийской армии занять оставляемый ими Манбидж

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-турецкие отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить