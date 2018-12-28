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Москва и Лондон готовы восстановить численность дипломатов — посол РФ

Политика

Может быть восстановлена половина от первоначальной численности диппредставительств

Москва и Лондон готовы восстановить численность дипломатов — посол РФ
Клод Моне. Вестминстерский дворец. 1904

Москва, 28 декабря 2018, 15:04 — REGNUM  С начала 2019 года Россия и Великобритания начнут восстанавливать состав дипломатических миссий в Лондоне и Москве. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

«Не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, но, по крайней мере, половина посольства будет восстановлена», — подчеркнул российский дипломат.

Напомним, после бездоказательных обвинений России в причастности к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года официальный Лондон принял решение о высылке из страны 23 российских дипломатов. Россия на данные недружественные действия ответила зеркально.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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