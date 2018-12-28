Выяснилось, какое оружие вермахта пойдет на ступени Главного храма ВС РФ

Москва, , 14:51 — REGNUM При строительстве главного храма Вооружённых сил России будет использована сталь переплавленного оружия вермахта, в частности, стрелкового оружия, боеприпасов, а также фрагментов артиллерийского и бронетанкового вооружения. Об этом заявили 28 декабря в пресс-службе Минобороны РФ.

По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, в переплавку пойдут элементы трофейного оружия вермахта, не представляющие исторической ценности. Также он подчеркнул, что на складах Минобороны России хранится достаточное количество трофейных вооружений начиная со времен Первой мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября на выставке «Современная русская церковная архитектура» в итальянской Венеции был представлен макет будущего собора Воскресения Христова — Главного храма Вооруженных сил РФ. Храм будет возведен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на пожертвования граждан.

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