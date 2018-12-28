В Кремле поддержали ввод сирийских войск в Манбидж

Москва, , 14:04 — REGNUM В Кремле считают позитивным шагом действия сирийской армии по возвращению под контроль правительства страны районов Сирии, ранее подконтрольных курдским вооруженным формированиям. Об этом 28 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Тенденция к расширению зоны контроля — это позитивная тенденция», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее стало известно, что армия Сирии вошла 28 декабря в город Манбидж, ранее контролировавшийся курдскими формированиями YPG.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные курдские отряды народной самообороны (YPG), предложили сирийским властям установить контроль над городом Манбидж во избежание «турецкого вторжения».

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