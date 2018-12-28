Песков отказался называть украинских моряков «военнопленными»

Москва, , 13:59 — REGNUM Говоря о задержанных российскими пограничниками украинских моряках, не следует называть их военнопленными, поскольку речь в данном случае идет о фигурантах уголовного дела о нарушении госграницы РФ. Об этом 28 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не могу согласиться с тем, что речь идет о военнопленных, никаких военнопленных на территории РФ нет», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что в Кремле не готовы постоянно следить за ходом расследования данного уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря стало известно, что Верховный суд Крыма рассмотрел и отклонил все 20 апелляций украинских моряков, участвовавших в провокации с нарушением границы РФ в Керченском проливе.

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