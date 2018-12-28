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Песков назвал дату новой встречи Путина и Лукашенко

Политика

Президент Белоруссии прибудет в Москву по взаимной договоренности с главой российского государства

Москва, 28 декабря 2018, 13:34 — REGNUM  Очередная встреча президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко состоится в Москве 29 декабря. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, президент Белоруссии прибудет в Москву по взаимной договоренности с главой российского государства.

«Будет продолжено обсуждение тех тем, которые были на повестке дня встречи, которая была несколькими днями ранее в Москве», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Кремле прошли четырехчасовые переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Обсуждались вопросы цен энергоресурсов, налогообложения, интеграции и влияния геополитических процессов на отношения союзных государств.

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