Песков назвал дату новой встречи Путина и Лукашенко

Москва, 28 декабря 2018, 13:34 — REGNUM Очередная встреча президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко состоится в Москве 29 декабря. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, президент Белоруссии прибудет в Москву по взаимной договоренности с главой российского государства.
«Будет продолжено обсуждение тех тем, которые были на повестке дня встречи, которая была несколькими днями ранее в Москве», — подчеркнул Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Кремле прошли четырехчасовые переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Обсуждались вопросы цен энергоресурсов, налогообложения, интеграции и влияния геополитических процессов на отношения союзных государств.
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