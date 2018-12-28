Власти Турции арестовали 21 человека, подозреваемого в терроризме

Анкара, , 13:15 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 21 человека, подозреваемого в связях с ФЕТО, сообщает 28 декабря Anadolu Ajansi.

ФЕТО считается в стране террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.

Напомним, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастности к которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает подобные обвинения.

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