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Власти Турции арестовали 21 человека, подозреваемого в терроризме

Политика

Задержанные обвиняются в связях с ФЕТО

Анкара, 28 декабря 2018, 13:15 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции арестовали 21 человека, подозреваемого в связях с ФЕТО, сообщает 28 декабря Anadolu Ajansi.

ФЕТО считается в стране террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.

Напомним, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастности к которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает подобные обвинения.

Читайте ранее в этом сюжете: ФЕТО признана террористической организацией в Пакистане

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Попытка военного переворота в Турции
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