МИД Казахстана планирует усилить работу с иностранными инвесторами

Астана, , 13:05 — REGNUM Министерство иностранных дел Казахстана усилит работу с иностранными инвесторами. Об этом заявил новый глава внешнеполитического ведомства республики Бейбут Атамкулов, сообщает 28 декабря агентство «КазТАГ».

Министр напомнил, что в ведение МИД перешли структуры бывшего министерства по инвестициям и развитию республики — комитет по инвестициям и АО Kazakh Invest.

Атамкулов также отметил, что экспортом занимаются все отраслевые министерства, а на МИД возложена координация их деятельности в этом направлении. Это будет происходить как за счет организации двусторонних встреч и распространения информации, так и за счет прямой поддержки экспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря на встрече с журналистами президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал назначение нового министра иностранных дел. Глава государства подчеркнул, что МИД должно контролировать инвестиции и экспорт.

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