В Чувашии оценили последствия ужесточения закона «о тишине»

Чебоксары, , 12:55 — REGNUM В Чувашии завершились публичные обсуждения законодательной инициативы чебоксарских депутатов, которые предложили распространить действие закона «о тишине» на выходные дни, праздники и обеденное время. Речь идёт о проведении строительных работ в домах. Минюст Чувашии провёл оценку регулирующего воздействия законопроекта, констатировав, что документ затрагивает интересы как граждан, так и субъектов предпринимательской деятельности, передаёт корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на документ.

Напомним, в ноябре 2018 года столичные депутаты вышли с законодательной инициативой в Госсовет Чувашии об ужесточении так называемого закона «о тишине». В настоящее время законом наложен запрет на совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, с 23 до 7 часов, а в выходные и нерабочие праздничные дни — с 22 до 8 часов. Городские депутаты предложили ограничить время проведения строительно-ремонтных работ в многоквартирных домах с 19 часов вечера до 9 часов утра, в обеденное время — с 13 часов до 15 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

Также парламентарии предложили увеличить штрафы за нарушение. Напомним, в настоящее время административное правонарушение влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 500 рублей, на должностных лиц — от 1000 до 1500 рублей, на юридических лиц — от 2 000 до 5000 рублей. Предлагается штрафы для граждан установить в размере 500−1000 рублей, на должностных лиц — 1000−1500 рублей, на юридических лиц — от 2000−5000 рублей.

В городском собрании депутатов ссылаются на то, что данные дополнительные введены ранее в ряде регионов — к примеру, в Подмосковье, Татарии, Нижегородской области.

«Ввиду поступления многочисленных обращений от граждан, проживающих в многоквартирных домах, в адрес депутатов Чебоксарского городского Собрания депутатов с жалобами на шум от строительно-ремонтных работ в дневное время, принятие проекта решения является целесообразным», — говорится в документе.

Минюст Чувашии провёл оценку регулирующего воздействия законопроекта, констатировав, что документ затрагивает интересы как граждан, так и субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих строительно-монтажные, строительно-ремонтные работы.

«Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением текущего положения: при сохранении текущего положения будет сохраняться тенденция роста обращения от граждан, проживающих в многоквартирных домах, с жалобами на шум от строительно-ремонтных работ в дневное время. Основной целью правового регулирования является повышение качества жизни населения посредством дополнительного ограничения времени совершения действий, нарушающих тишину и покой граждан», — считают в министерстве юстиции Чувашии.

В ведомстве подчёркивают, что при сохранении текущего положения (невмешательство) «положительный эффект» будет для предпринимателей, «негативный эффект» — для государства, «выраженный в необеспечении реализации мер, направленных на улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

"Для общества эффект будет разнонаправленный. Негативный, так как ущемляются права граждан на отдых. Положительный, выраженный в сохранении существующего положения, возможности проведения гражданами строительно-ремонтных работ в свободное от работы время», — делают вывод в минюсте Чувашии.

В настоящее время публичные консультации завершены. Итоги пока неизвестны.

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