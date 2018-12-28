СДПГ заявила о новой политике партии по отношению к России

Берлин, , 13:11 — REGNUM Больше никакой «личной» политики по отношению к России, она должна быть «трезвой и критичной». Об этом заявил спикер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по внешнеполитическим вопросам Нильс Шмид, передает Tagesschau 28 декабря.

В будущем партия пересмотрит свою политику в отношении России. Она больше не должна основываться на личных отношениях государственных деятелей.

«Прежняя российская политика СДПГ во многом отталкивалась от этого подхода: ведущие политики вечерами проводили часы вместе с [президентом России Владимиром] Путиным, после чего что-то двигалось в желаемом русле. Но это оказалось просчетом», — сказал Шмид.

Такая политика, которой придерживались бывший канцлер Герхард Шредер и бывшие министры иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер и Зигмар Габриэль, должна остаться в прошлом. Шмид считает, что эта политика была следствием эпохи: поколение этих деятелей находилось под впечатлением от перестройки и первого президента СССР Михаила Горбачева.

Нильс Шмид высказывает разочарование нынешним положением дел: «Мы продолжаем вести диалог с Россией, но Москва принципиально не движется по ключевым вопросам, таким как конфликт на Украине».

Действующий министр иностранных дел Германии Хайко Маас также принадлежит к СДПГ и отличается от своих предшественников более скептичным отношением к России. Шмид отрицает, что Мааса можно назвать «антироссийским». Он подчеркивает приверженность министра защите прав человека, демократии и свободных выборов, которая не дает смотреть на Россию сквозь розовые очки.