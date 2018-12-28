Пятница, 28 Декабря 2018 года
13:11:55 МСК

СДПГ заявила о новой политике партии по отношению к России

Политика

Партия намерена положить конец традиции личных отношений между политиками

Берлин, 28 декабря 2018, 13:11 — REGNUM  Больше никакой «личной» политики по отношению к России, она должна быть «трезвой и критичной». Об этом заявил спикер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по внешнеполитическим вопросам Нильс Шмид, передает Tagesschau 28 декабря.

В будущем партия пересмотрит свою политику в отношении России. Она больше не должна основываться на личных отношениях государственных деятелей.

«Прежняя российская политика СДПГ во многом отталкивалась от этого подхода: ведущие политики вечерами проводили часы вместе с [президентом России Владимиром] Путиным, после чего что-то двигалось в желаемом русле. Но это оказалось просчетом», — сказал Шмид.

Такая политика, которой придерживались бывший канцлер Герхард Шредер и бывшие министры иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер и Зигмар Габриэль, должна остаться в прошлом. Шмид считает, что эта политика была следствием эпохи: поколение этих деятелей находилось под впечатлением от перестройки и первого президента СССР Михаила Горбачева.

Нильс Шмид высказывает разочарование нынешним положением дел: «Мы продолжаем вести диалог с Россией, но Москва принципиально не движется по ключевым вопросам, таким как конфликт на Украине».

Действующий министр иностранных дел Германии Хайко Маас также принадлежит к СДПГ и отличается от своих предшественников более скептичным отношением к России. Шмид отрицает, что Мааса можно назвать «антироссийским». Он подчеркивает приверженность министра защите прав человека, демократии и свободных выборов, которая не дает смотреть на Россию сквозь розовые очки.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Германии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить