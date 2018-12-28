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Минобороны Франции заявило о продолжении своей миссии в Сирии

Политика

Франция не поддается давлению Турции и по-прежнему собирается поддерживать Сирийские демократические силы на фоне вывода войск США

Париж, 28 декабря 2018, 12:51 — REGNUM  Министерство обороны Франции 27 декабря сделало заявление, согласно которому, миссия французских войск, развернутых в Сирии, не изменилась. Это говорит о том, что Франция по-прежнему будет поддерживать Сирийские демократические силы на фоне вывода войск США.

Операция французской армии против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии носит название Chammal. Шама́ль — это северо-западный ветер, который дует над территорией Ирака и государств Персидского залива.

В заявлении говорится, что французская артиллерия продолжает поддерживать наступление СДС против оставшихся террористов в долине Евфрата в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Сообщается также, что ВВС Франции с 19 по 25 декабря включительно провели 22 боевых вылета. На этой неделе самолеты Rafale нанесли 13 ударов по позициям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

26 декабря появились фотографии, на которых французские войска патрулируют линию, которая разделяет Сирийские демократические силы и протурецкие группировки.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Турция слегка пригрозила Франции.

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Война в Сирии
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