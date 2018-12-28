Владимирский суд отказался признать нарушения на выборах губернатора

Владимир, , 12:48 — REGNUM Фрунзенский районный суд Владимира не стал отменять итоги голосования на выборах губернатора на участке №463 в областном центре, сообщили 27 декабря в пресс-службе суда. Иск об отмене итогов голосования подал член избирательной комиссии, который утверждает, что во время второго тура голоса, отданные за кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина, перекладывали в стопку бюллетеней с подписями за Светлану Орлову.

«Фрунзенский районный суд Владимира отказал в административном иске об отмене итогов голосования второго тура выборов губернатора Владимирской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что второй тур губернаторских выборов во Владимирской области прошел 23 сентября. В нем участвовали кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин и кандидат от «Единой России» Светлана Орлова, которая на тот момент была действующим главой области. В результате представитель ЛДПР получил 57% голосов и выиграл выборы.

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