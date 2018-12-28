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В Карачаево-Черкесии назначен новый руководитель управления ФСБ

Политика

Возглавил ведомство Юрий Плодовский, ранее работавший первым замом главы управления

Черкесск, 28 декабря 2018, 12:25 — REGNUM  Начальника управления ФСБ сменили в Карачаево-Черкесии. Новым главой ведомства указом президента РФ назначен Юрий Плодовский. Возглавлявший управление с 2013 года Игорь Кобыляченко переведен на другую работу, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Карачаево-Черкесии.

Нового главу УФСБ РФ по КЧР представил руководству республики заместитель начальника управления кадров ФСБ России генерал-майор Александр Щерба. Он выразил уверенность в том, что под руководством Плодовского будут и далее достигаться главные цели ФСБ РФ — жизнь людей в регионе станет еще более безопасной и благополучной.

Стоит отметить, что Юрий Плодовский ранее работал в должности первого заместителя начальника УФСБ России по КЧР и хорошо знаком с республикой. О нем известно, что работает он в органах безопасности более 20 лет после окончания высшего воздушно-десантного командного училища.

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