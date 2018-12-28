В Крыму прокомментировали необходимость отгородиться от Украины

Симферополь, , 12:15 — REGNUM Заграждение в районе Перекопского перешейка в Крыму необходимо для защиты территории полуострова от угрозы со стороны украинских радикальных националистов, заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. Об этом сообщает 28 декабря RT.

По словам парламентария, в Крыму осознают, насколько серьезная угроза в отношении граждан России исходит со стороны украинского государства.

«Мы знаем, сколько угроз звучало со стороны украинских радикалов относительно и организации терактов на полуострове, и разрушения объектов инфраструктуры, в частности Крымского моста», — подчеркнул он.

Также Ганжара отметил, что заградительные сооружения не позволят незаконное пересекать российскую госграницу со стороны Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Крыму пограничное управления ФСБ РФ завершило возведение инженерного заграждения на границе с Украиной.

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