СМИ КНДР назвали соединение дорог двух Корей «революционным событием»

Сеул, , 12:18 — REGNUM Одной из главных тем официальных средств массовой информации Северной Кореи стало проведение торжественной церемонии соединения межкорейских автомобильных и железных дорог. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В частности, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) назвало это событие «революционным» и разместило статью с описанием прошедшей церемонии. Мероприятие состоялось 26 декабря; в нем приняли участие несколько сотен человек с обеих сторон, а делегации возглавили министр транспорта Южной Кореи Ким Хюн Ми и И Сон Гвон, отвечающий в Пхеньяне за межкорейские связи. Ранее в СМИ Южной Кореи появлялись сообщения, что церемонию могут посетить лидеры двух стран — Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин, однако эти сведения не подтвердились. Кроме того, на церемонии присутствовали представители России, Китая, Монголии и ООН.

Железные и автомобильные дороги, проходящие через весь Корейский полуостров, были рассоединены ещё в Корейскую войну 1950−1953 годов; об их воссоединении и модернизации договорились лидеры Северной и Южной Кореи во время осеннего саммита в Пхеньяне. Ранее комитет по санкциям Совета Безопасности ООН сделал исключение для данного этапа межкорейского инфраструктурного проекта, разрешив вести строительные работы на территории КНДР. Однако дальнейшая модернизация железных дорог и её эксплуатирование на данный момент нереализуемы из-за санкций со стороны ООН и США, снятие которых не планируется до полного ядерного разоружения КНДР.