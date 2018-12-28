В Великобритании обеспокоены числом попыток мигрантов пересечь Ла-Манш

Лондон, , 12:46 — REGNUM Госсекретарь Великобритании по вопросам миграции Кэролин Нокс встревожена увеличением числа попыток мигрантов пересечь пролив Ла-Манш между побережьями Франции и Великобритании, сообщает Le Figaro.

Известно, что девять человек смогли добраться до пляжа Сангейт в Кенте на резиновой лодке с 26 на 27 декабря 2018 года.

«Наш спасательный вертолет сумел опознать людей на пляже, и тогда мы поняли, что они в целости и сохранности. Полиция взяла дело в свои руки», — заявили в морской спасательной службе в Литлстоне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря 2018 года французский патрульный катер перехватил группу мигрантов при попытке пересечь Ла-Манш с целью добраться до берегов Великобритании.

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