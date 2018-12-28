В Москве прошла встреча министров иностранных дел Пакистана и России

Исламабад, , 12:29 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши посетил Москву на последнем этапе своей поездки по четырём странам региона.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на официального представляя МИД Пакистана Мухаммада Фейсала, Куреши встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Доме приёмов МИД в Москве. Главной темой личных переговоров и обсуждения на уровне делегаций стал процесс мирного урегулирования Афганской проблемы. В Исламабаде считают Москву важным игроком в регионе, поэтому стремятся добиться её поддержки для своих мирных инициатив.

Ранее Шах Мехмуд Куреши посетил Кабул, Тегеран и Пекин, где также обсудил перспективы афганского урегулирования и заручился поддержкой правительств КНР и Ирана.