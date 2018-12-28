Главе оппозиционной «Народной партии Пакистана» запретили выезд из страны

Исламабад, , 12:08 — REGNUM 27 декабря министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри, который исполняет обязанности официального представителя правительства, провёл пресс-конференцию, главной темой которой стал процесс Зардари.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, после того как Объединённая команда следователей представила Верховному Суду Пакистана результаты расследования по делу о поддельных счетах, правительство приняло решение закрыть всем фигурантам дела выезд из страны.

Главной фигурой, оказавшейся в списке «невыездных», стал Асиф Али Зардари, глава «Пакистанской народной партии» и бывший президент страны. Его, а также 171 соучастника обвиняют в получении крупных откатов и отмывании денег.

Ранее суд отчётности Пакистана приговорил другого видного оппозиционного лидера, Наваза Шарифа, к семи годам тюрьмы за участие в коррупционной схеме.