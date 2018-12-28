Пятница, 28 Декабря 2018 года
12:06:08 МСК

В Казахстане бывший министр попросил о переводе в колонию-поселение

Политика

Бывший министр национальной экономики Казахстана был приговорен к 10 годам лишения свободы

Астана, 28 декабря 2018, 12:05 — REGNUM  Толебийский районный суд Туркестанской области Казахстана рассмотрит заявление бывшего министра национальной экономики республики Куандыка Бишимбаева о переводе в колонию-поселение, сообщает 28 декабря издание Zakon.kz.

Бишимбаев подал ходатайство о переводе в учреждение минимальной безопасности. Бывший министр принял участие в заседании суда по видеосвязи. Суд перенес рассмотрение ходатайства.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта 2018 года специализированный межрайонный суд Астаны приговорил бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева к десяти годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на госслужбе.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-министр экономики Казахстана осужден на десять лет тюрьмы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить