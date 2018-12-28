В Казахстане бывший министр попросил о переводе в колонию-поселение

Астана, , 12:05 — REGNUM Толебийский районный суд Туркестанской области Казахстана рассмотрит заявление бывшего министра национальной экономики республики Куандыка Бишимбаева о переводе в колонию-поселение, сообщает 28 декабря издание Zakon.kz.

Бишимбаев подал ходатайство о переводе в учреждение минимальной безопасности. Бывший министр принял участие в заседании суда по видеосвязи. Суд перенес рассмотрение ходатайства.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта 2018 года специализированный межрайонный суд Астаны приговорил бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева к десяти годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на госслужбе.

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