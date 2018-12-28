Пакистан подготовил план финансовой пятилетки

Исламабад, , 12:53 — REGNUM Правительство Пакистана опубликовало Национальную Стратегию финансового вовлечения, рассчитанную на пять лет.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министерство финансов сделало приоритетным направление мелкого кредитования, в частности, для небольших фермерских хозяйств. Доступ к дешевому кредиту, по мнению правительства, позволит не только эффективно бороться с бедностью, но и подтолкнёт развитие мелкого бизнеса. Кроме того, правительство поставило задачу «цифровизации» финансов в стране. Так, к 2023 году 100% всех государственных переводов должны вестись по безналичному расчёту, в Пакистане должно действовать не менее 65 миллионов электронных аккаунтов. Также Стратегия предполагает увеличение доли валового сбережения в стране до рекордных 55%, для чего потребуются новые финансовые инструменты. Министерство финансов рассчитает, что большая доля сбережений позволит стимулировать накопления (инвестиции), а значит и экономический рост.

Важным аспектом Стратегии стал исламский банкинг, который, как известно, не предполагает получение процента. Правительство надеется довести долю финансовых услуг такого вида до 25%, дабы приблизиться к идеалу Шариата. Государство также планирует расширить поддержку финансовым компаниям, занимающимся жилищным кредитованием. Цель этого шага проста: способствовать правительственной программе доступного жилья «Новый Пакистан».