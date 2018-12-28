Глава Афганистана встретился с секретарем Совета нацбезопасности Ирана

Кабул, , 22:18 — REGNUM Президент Исламской Республики Афганистана Ашраф Гани провел официальную встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», встреча прошла в президентском дворце в Кабуле.

Согласно официальному заявлению, опубликованному администрацией президента Афганистана, в ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее расширение сотрудничества между Афганистаном и Ираном, важность достижения консенсуса между странами региона, мирный процесс в Афганистане и совместную борьбу с терроризмом.

По сообщениям ряда источников, в ходе переговоров секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана уведомил президента Афганистана, что Тегеран ведет переговоры с представителями движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Али Шамхани сказал, что единственная цель, которую преследует Иран, — мир в Афганистане.

Главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла также провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана, в ходе которой обсуждались последние изменения в ситуации с безопасностью в регионе.