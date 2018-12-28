В Красноярске назвали имена лучших в сфере молодежной политики

Красноярск, , 11:59 — REGNUM В Красноярске вручены специальные профессиональные премии в конкурсе «Лучший работник муниципальных учреждений в сфере молодёжной политики». Как сообщает пресс-служба администрации Красноярска, целью конкурса является поощрение лучших сотрудников и повышение профессионального престижа работы в сфере молодёжной политики. В этом году в городском конкурсе приняли участие 17 человек.

Победителем в номинации «Лучший руководитель, заместитель руководителя муниципального учреждения в сфере молодёжной политики» стала директор ММАУ «Красноярский волонтёрский центр «Доброе дело» Наталья Хромых.

«Год был сложный, но мы его провели достойно и достигли высоких результатов. Это не только моя личная заслуга, а прежде всего результат большой работы всей нашей команды, которая способна справляться с самыми сложными проектами», — рассказала Наталья Хромых.

Данила Липатов, начальник отдела ММАУ «Центр путешественников», командир Трудового отряда главы города стал победителем в номинации «Лучший специалист муниципального учреждения в сфере молодёжной политики».

«3 года назад, когда я пришёл в молодёжную политику, для меня эта сфера оказалась абсолютно незнакомой, и мне пришлось быстрыми шагами наверстывать свои пробелы в знаниях специфики работы. Сегодня я стал одним из победителей профессиональной премии. Это для меня, безусловно, важнейшее достижение, показатель того, что я на верном пути в своей работе», — отметил Данила Липатов.

Впервые в прошлом году была введена номинация «Лучший обеспечивающий специалист муниципального учреждения в сфере молодёжной политики». В этой номинации в конкурсе принимают участие юристы, специалисты по кадровой работе, методисты и пресс-секретари учреждений. Победителем стал Алекс Чампакхам, пресс-секретарь молодёжного центра «Своё дело».