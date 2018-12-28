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Пентагон: Трамп «засветил» спецназовцев США в Ираке

Политика

Источник в военном ведомстве подчеркнул, что это первый подобный случай на его памяти

Вашингтон, 28 декабря 2018, 11:57 — REGNUM  В ходе визита президента США Дональда Трампа в Ирак были сняты несколько роликов, запечатлевшие лица американских спецназовцев, находящихся на военной базе Айн-аль-Асад. По мнению военных экспертов, Трамп не имел морального права публиковать данные видеозаписи в своем Twitter, пишет Newsweek.

На кадрах записей можно вполне отчетливо рассмотреть лица военных, которым пожимает руки глава Белого дома. По словам источника в Пентагоне, лица персонала военной базы необходимо было «размыть». Также собеседник издания в военном ведомстве подчеркнул, что это первый подобный случай на его памяти.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря президент США Дональд Трамп посетил американскую военно-воздушную базу Айн-аль-Асад в Ираке.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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