Афганский советник по безопасности: ИГИЛ* побеждено в Афганистане

Кабул, , 14:13 — REGNUM Советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб заявил, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) побеждено в Афганистане.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», это заявление было сделано Хамдуллой Мохибом в ходе официальной встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Советник президента также сказал, что по сравнению с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возможности Национальных сил безопасности и обороны Афганистана значительно возросли.

Хамдулла Мохиб заявил, что народ Афганистана стремится к прочному миру в стране, и призвал страны региона оказать Афганистану необходимое содействие для установления мира и стабильности.

Советник по национальной безопасности сказал, что терроризм является серьезной угрозой для Афганистана и Ирана, поэтому обе страны должны объединить усилия с целью обеспечения безопасности в регионе.