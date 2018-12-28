Пятница, 28 Декабря 2018 года
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Глава МВД Афганистана рассказал о приоритетах деятельности министерства

Политика

Амрулла Салех сказал, что он намерен изменить негативное отношение к полиции и создать атмосферу доверия между гражданами Афганистана

Кабул, 28 декабря 2018, 13:45 — REGNUM  Исполняющий обязанности министра внутренних Афганистана Амрулла Салех, недавно назначенный на этот пост президентом, огласил приоритеты деятельности министерства на период своего руководства.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Амрулла Салех огласил приоритеты министерства в ходе официальной церемонии вступления в должность.

Новый глава министерства сказал, что он одновременно является верным слугой народа Афганистана и безжалостным противником преступников и террористов.

Амрулла Салех заявил, что МВД является ключевым министерством, обеспечивающим связь между правительством и народом. Он сказал, что намерен изменить негативное отношение к полиции и создать атмосферу доверия между гражданами Афганистана.

Глава МВД также добавил, что особое внимание будет уделяться оказанию помощи бывшим полицейским, получившим травмы при несении службы, и семьям погибших солдат. Он сказал, что необходимо содействовать развитию культуры уважения в министерстве к получившим увечья полицейским.

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Зарубежная хроника
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